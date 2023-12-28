Спасатели эвакуировали четырех местных жителей из Авдеевки

Из Авдеевки Донецкой области спасатели эвакуировали четырех местных жителей. В частности, одна из них попала под российский обстрел. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Спасатели в составе эвакуационной группы «Феникс» транспортировали в больницу раненую в результате обстрелов жительницу Авдеевки», — говорится в сообщении.



Кроме того, еще трех местных жителей удалось эвакуировать.



С начала декабря из населенных пунктов Авдеевского направления удалось вывезти уже 30 человек. Также транспортированы 4 раненых в результате вражеских обстрелов.



Напомним, в Авдеевке продолжается эвакуация гражданского населения, однако часто местные власти отменяют ее из-за постоянных обстрелов российских оккупантов. Более 1200 людей в городе живут без отопления, водоснабжения и света.