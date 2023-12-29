СМИ: В России, возможно, сбили бомбардировщик Ту-22М, который атаковал Украину

Российский сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту-22М, носитель гиперзвуковых ракет Х-22

В Курской области России, возможно, был сбит Ту-22М3, который днем 29 декабря запустил ракеты на территорию Украины. Об этом сообщает ряд украинских телеграм-каналов.



Утверждается, что самолет «как-то уж очень странно исчез с радаров».



«Вероятно, [Ту-22М3] относится к 52-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку, убивавшему мирных людей в Кременчуге, в Умани и в Днепре — проверяем», — написал журналист Андрей Цаплиенко.



Вместе с тем каких-либо официальных подтверждений факта сбития самолета пока не было.



Расследовательское сообщество InformNapalm отмечает, что им пока не удалось получить «ни одного убедительного подтверждения из открытых источников» о сбитии Ту-22М3.



Справка: Ту-22М — это советский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец.

Он предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами, авиационными бомбами, включая ядерные боеголовки.

Самолет находится в эксплуатации с 1974 года и по сей день. Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года, с 1978-го запущен в серийное производство, которое было остановлено в 1993 году.

Основное вооружение бомбардировщика — противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н.

Напомним, Россия во время массированной атаки по Украине 29 декабря применила все виды вооружения, кроме «Калибров». Причем, мишенью были не конкретные объекты, а вся территория Украины. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.