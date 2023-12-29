ЗМІ: У Росії, можливо, збили бомбардувальник Ту-22М, який атакував Україну

Російський надзвуковий дальній бомбардувальник Ту-22М, носій гіперзвукових ракет Х-22

У Курській області Росії, можливо, був збитий Ту-22М3, який вдень 29 грудня запустив ракети на територію України. Про це повідомляє ряд українських телеграм-каналів.



Стверджується, що літак «якось дуже дивно зник з радарів».



«Ймовірно, [Ту-22М3] належить до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, який вбивав мирних людей у Кременчуці, в Умані та в Дніпрі — перевіряємо», — написав журналіст Андрій Цаплієнко.



Водночас якихось офіційних підтверджень факту збиття літака поки не було.



Розслідувальна спільнота InformNapalm зазначає, що їм поки не вдалося отримати «жодного переконливого підтвердження з відкритих джерел» про збиття Ту-22М3.



Довідка: Ту-22М — це радянський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець.

Він призначений для ураження морських та наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, включаючи ядерні боєголовки.

Літак перебуває в експлуатації з 1974 року і донині. Перший політ Ту-22М3 здійснив 20 червня 1977 року, з 1978-го запущений у серійне виробництво, яке було зупинено у 1993 році.

Основне озброєння бомбардувальника — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н.

Нагадаємо, Росія під час масованої атаки по Україні 29 грудня застосувала всі види озброєння, окрім «Калібрів». Причому мішенню були не конкретні об'єкти, а вся територія України. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.