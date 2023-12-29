74 российских моряка погибли в ходе атаки ВСУ на корабль «Новочеркасск» — СМИ

74 моряка погибли в ходе атаки ВСУ 26 декабря на корабль «Новочеркасск», сообщают севастопольские СМИ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.



Информация о многочисленных жертвах ракетной атаки появилась на сайтах «Независимого телевидения Севастополя» и «Новостей Севастополя». Позднее на первом сайте публикация пропала.



«74 моряка-черноморца погибли в ходе атаки ВСУ 26 декабря на корабль «Новочеркасск», еще 27 получили ранения. Это стало известно из официального сообщения отдела информационного обеспечения Черноморского флота», — говорится в сообщении «Новостей Севастополя».



По данным издания, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов предложил главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко объявить двухдневный траур по погибшим морякам. Также он заявил о необходимости помочь семьям погибших российских военных.



Ранее ASTRA со ссылкой на источники сообщала, что 33 члена экипажа корабля «Новочеркасск» после атаки числятся пропавшими без вести, 23 получили ранения, как минимум один человек погиб. На месте происшествия были найдены обломки ракеты Storm Shadow.



Напомним, 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота России «Новочеркасск» в Феодосийском районе.

Вчасности спутники зафиксировали пожары в порту оккупированной Россией Феодосии и около него после ночной ракетной атаки Вооруженных сил Украины. Сам корабль ушел под воду.