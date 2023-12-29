74 російські моряки загинули в ході атаки ЗСУ на корабель «Новочеркаськ» — ЗМІ

74 моряки загинули під час атаки ЗСУ 26 грудня на корабель «Новочеркаськ», повідомляють севастопольські ЗМІ з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту РФ.



Інформація про численні жертви ракетної атаки з'явилася на сайтах «Незалежного телебачення Севастополя» та «Новин Севастополя». Пізніше на першому сайті публікація зникла.



«74 моряки-чорноморці загинули під час атаки ЗСУ 26 грудня на корабель «Новочеркаськ», ще 27 отримали поранення. Це стало відомо з офіційного повідомлення відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту», — йдеться у повідомленні «Новини Севастополя».



За даними видання, головнокомандувач ВМФ Росії Микола Євменов запропонував голові адміністрації Новочеркаська Юрію Лисенку оголосити дводенну жалобу за загиблими моряками. Також він заявив про необхідність допомогти сім'ям загиблих російських військових.



Раніше ASTRA з посиланням на джерела повідомляла, що 33 члени екіпажу корабля «Новочеркаськ» після атаки вважаються зниклими безвісти, 23 отримали поранення, як мінімум, одна людина загинула. На місці події було знайдено уламки ракети Storm Shadow.



Нагадаємо, 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії «Новочеркаськ», у районі Феодосії.



Супутники зафіксували пожежі в порту окупованої Росією Феодосії і біля нього після нічної ракетної атаки Збройних сил України. Корабель пішов на дно.