РФ продолжает вести наступательные действия: Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Российская федерация продолжает вести захватническую войну на территории Украины. Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

О ситуации на фронте за 29 декабря рассказали в Генштабе ВСУ.

Сегодня ночью оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, атаковав объекты критической инфраструктуры, промышленные, военные и гражданские объекты. РФ применила против Украины около 160 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 88 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 27 ударных БПЛА "Shahed-136/131" были уничтожены.

Ситуация на фронтах

В течение суток состоялось 31 боевое столкновение. В общем оккупанты нанесли 134 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

«Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, больницы, другая гражданская и промышленная инфраструктура», — говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 3 атаки врага в районах Степного, Авдеевки и еще 12 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь и Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 5 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское, Степногорск Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Антоновка, Новотягинка, Херсон Херсон Херсонской области; Солончаки Николаевской области.