РФ продовжує вести наступальні дії: Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну на території України. Противник і далі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріл як військових, так і цивільних об'єктів.

Про ситуацію на фронті за 29 грудня розповіли у Генштабі ЗСУ.

Сьогодні вночі окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, атакувавши об'єкти критичної інфраструктури, промислові, військові та цивільні об'єкти. РФ застосувала проти України близько 160 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БПЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони України 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 27 ударних БПЛА "Shahed-136/131" було знищено.

Ситуація на фронтах

Протягом доби відбулося 31 бойове зіткнення. Загалом окупанти завдали 134 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів.

«Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнів та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарні, інша цивільна та промислова інфраструктура», — йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 12 атак у районах Північного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне становище. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Олександропіль та Новобахмутівка Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Північне, Первомайське Донецької області.

На Мар'їнському напрямі Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Перемога, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямі ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійські та мінометні обстріли зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника на захід від Вербового Запорізької області. Артилерійським та мінометним обстрілам зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Кам'янське, Степногірськ Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійські обстріли противника зазнали Іванівка, Антонівка, Новотягинка, Херсон Херсон Херсонської області; Солончаки Миколаївської області.