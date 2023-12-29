Военные РФ дважды за день обстреляли Кураховскую громаду

В пятницу 29 декабря, военные РФ дважды обстреляли Кураховскую громаду в Донецкой области.

Об этом Суспільному рассказал начальник Кураховской МВА Роман Падун.

В результате обстрела повреждена критическая инфраструктура и многоквартирный дом

«Вечером российские военные в течение часа обстреливали общину. В результате повреждена четырехэтажка. Армия РФ дважды в день обстреляла громады из артиллерии», — уточнил Роман Падун.

По его словам, предварительно травмированных и погибших нет.

Как рассказали в ДТЭК, в ночь с 28 на 29 декабря российские войска обстреляли одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. Травмированных и погибших нет.

«Серьезно повреждено оборудование предприятия. Энергетики приступили к ликвидации последствий атаки. В прошлый раз военные РФ обстреляли станцию 23 декабря и ранили пятерых сотрудников», — говорится в сообщении компании.