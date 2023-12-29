Військові РФ двічі на день обстріляли Курахівську громаду

У п'ятницю 29 грудня військові РФ двічі обстріляли Курахівську громаду в Донецькій області.

Про це Суспільному розповів начальник Курахівської МВА Роман Падун.

Внаслідок обстрілу пошкоджено критичну інфраструктуру та багатоквартирний будинок

«Ввечері російські військові протягом години обстрілювали громаду. В результаті пошкоджено чотириповерхівку. Армія РФ двічі на день обстріляла громади із артилерії», — уточнив Роман Падун.

За його словами, попередньо травмованих та загиблих немає.

Як розповіли у ДПЕК, у ніч з 28 на 29 грудня російські війська обстріляли одну з прифронтових теплоелектростанцій ДПЕК. Травмованих та загиблих немає.

«Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки. Минулого разу військові РФ обстріляли станцію 23 грудня і поранили п'ятьох співробітників», - йдеться у повідомленні компанії.