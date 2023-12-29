В Генштабе заявили, что целлю обстрела РФ были инфраструктурные и военные объекты

В ночь на 29 декабря военные РФ во время массированного ракетного удара пыталась уничтожить объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 29 декабря

«Сегодня ночью враг нанес массированный ракетный удар по Украине, атаковав объекты критической инфраструктуры, промышленные, военные и гражданские объекты. Противник применил против Украины порядка 160 средств воздушного нападения: ракеты различных типов и ударные БпЛА. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 88 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 27 ударных БпЛА «Shahed-136/131» были уничтожены», — говорится в сообщении.

В пятницу, 29 декабря, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. В результате обстрела есть погибшие и раненые.