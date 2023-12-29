Массированная атака на Украину: силы ПВО сбили 114 из 158 воздушных целей

Сегодня ночью, 29 декабря, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. В результате обстрела есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«Самая массированная атака. 29 декабря было уничтожено 114 из 158 воздушных целей: 27 дронов Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55», — говорится в сообщении.



Сначала оккупанты традиционно атаковали «шахедами» с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Всего зафиксировано 36 ударных БПЛА «Shahed-136/131».



Около 3:00 россияне подняли в воздух стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. Всего – 18 самолетов, вышедших на рубеже пуска около 6.00 утра и запустивших не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.



Из Курской области около 05:00 оккупанты применили дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей.



В то же время оккупанты ударили по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300. В целом враг выпустил не менее 14 ракет, летевших по баллистической траектории – С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей России.



Кроме того, в 6:30 был зафиксирован взлет пяти истребителей МиГ-31К, совершивших пуски пяти аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из Астраханской области.



Также из самолетов тактической авиации Су-35 применены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку российской оккупационной армии на города Украины 29 декабря, отметив, что Украина «обязательно ответит террористам на их удары».