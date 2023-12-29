У Генштабі заявили, що метою обстрілу РФ були інфраструктурні та військові об'єкти

У ніч проти 29 грудня військові РФ під час масованого ракетного удару намагалася знищити об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 29 грудня.

«Сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, атакувавши об'єкти критичної інфраструктури, промислові, військові та цивільні об'єкти. Противник застосував проти України близько 160 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони України 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131» було знищено», — йдеться у повідомленні.

У п'ятницю, 29 грудня, окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні . Атаковані об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.