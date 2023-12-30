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В РФ сообщили о массированной атаке дронов в четырех областях

30 декабря 2023, 08:00

В РФ сообщили о массированной атаке дронов в четырех областях

В четырех регионах Российской Федерации раздавались взрывы сегодня ночью, 30 декабря. Россияне жалуются на массированную атаку беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве утверждают, что в течение этой ночи дежурными средствами российских сил противовоздушной обороны якобы были сбиты 32 дрона над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.

Ранее россияне заявляли, что якобы уничтожили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью. Стоит отметить, что российские СМИ сообщили, что в результате обстрела Белгорода погиб один человек, еще четверо ранены.

Напомним, Россия во время массированной атаки по Украине 29 декабря применила все виды вооружения, кроме «Калибров». Причем, мишенью были не конкретные объекты, а вся территория Украины. 

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