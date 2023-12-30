У РФ повідомили про масовану атаку дронів у чотирьох областях

У чотирьох регіонах Російської Федерації лунали вибухи сьогодні вночі, 30 грудня. Росіяни скаржаться на масовану атаку безпілотників. Про це повідомило Міноборони РФ.

У відомстві стверджують, що протягом цієї ночі черговими засобами російських сил протиповітряної оборони нібито було збито 32 дрони над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей.

Раніше росіяни заявляли, що нібито знищили 13 реактивних снарядів над Білгородською областю. Варто зазначити, що російські ЗМІ повідомили, що в результаті обстрілу Бєлгорода загинула одна людина, ще четверо поранені.

Нагадаємо, Росія під час масованої атаки по Україні 29 грудня застосувала всі види озброєння, окрім «Калібрів». Причому мішенню були не конкретні об'єкти, а вся територія України.