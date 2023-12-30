В Киеве количество погибших из-за ракетной атаки РФ увеличилось до тринадцати человек

Снова возросло число жертв в Киеве в результате вчерашней массированной атаки России. Сейчас известно о 13 погибших. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В 10:41 городской голова сообщил о том, что спасатели достали тела еще двух человек из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Позже количество жертв возросло до 13.

Также пока известно о 32 пострадавших. 17 из них находятся в стационарах медучреждений столицы.

Ранее сообщалось, что число жертв ракетного удара по Запорожью увеличилось до девяти человек, 30 декабря в городе объявлено днем траура.