У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ збільшилася до тринадцяти осіб

Знову зросла кількість жертв у Києві внаслідок вчорашньої масованої атаки Росії. Наразі відомо про 13 загиблих. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

О 10:41 міський голова повідомив, що рятувальники дістали тіла ще двох людей з-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі. Згодом кількість жертв зросла до 13.

Також поки що відомо про 32 постраждалих. 17 із них перебувають у стаціонарах медустанов столиці.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю збільшилася до дев'яти осіб, 30 грудня в місті оголошено днем жалоби.