В Херсоне российский дрон полностью разрушил админздание

Административное здание в Херсоне полностью разрушено в результате атаки российского беспилотника. Фото: Херсонская ОВА

В Херсоне в результате атаки дрона в ночь на 30 декабря уничтожено административное здание. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Херсон. Ночью город был под ударом российско-иранских дронов типа Shahed. Попали по административному зданию — оно уничтожено практически дотла. Также в окрестных домах взрывной волной выбило окна», — отметил он.

По словам Прокудина, обошлось без пострадавших.

Напомним, Россия ночью 30 декабря атаковала Украину с помощью десяти ударных беспилотников, ПВО сбила половину из них.