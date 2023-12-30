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В Херсоне российский дрон полностью разрушил админздание

30 декабря 2023, 12:10

В Херсоне российский дрон полностью разрушил админздание

Административное здание в Херсоне полностью разрушено в результате атаки российского беспилотника. Фото: Херсонская ОВА Административное здание в Херсоне полностью разрушено в результате атаки российского беспилотника. Фото: Херсонская ОВА

В Херсоне в результате атаки дрона в ночь на 30 декабря уничтожено административное здание. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Херсон. Ночью город был под ударом российско-иранских дронов типа Shahed. Попали по административному зданию — оно уничтожено практически дотла. Также в окрестных домах взрывной волной выбило окна», — отметил он.

По словам Прокудина, обошлось без пострадавших.

Напомним, Россия ночью 30 декабря атаковала Украину с помощью десяти ударных беспилотников, ПВО сбила половину из них.

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До девяти человек увеличилось количество погибших из-за российского ракетного удара в Запорожье, объявлен траур
09:35
Из-за российских обстрелов в Донецкой области за прошедшие сутки пять человек получили ранения
08:45
На Донбассе ВСУ продвинулись к югу от Спорного — ISW
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