Силы ПВО ночью сбили пять «шахедов» оккупантов

Россия ночью 30 декабря атаковала Украину с помощью десяти ударных беспилотников, ПВО сбила половину из них. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной пять ударных дронов уничтожены», — говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целями российских обстрелов явилась социальная и критическая инфраструктура в Украине. Силы ПВО уничтожили 27 «Шахедов» и 87 крылатых ракет.

В результате российских ударов погибли гражданские люди в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове и Запорожье.