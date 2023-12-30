У Херсоні російський дрон повністю зруйнував адмінбудівлю

Адміністративна будівля у Херсоні повністю зруйнована внаслідок атаки російського безпілотника. Фото: Херсонська ОВА

У Херсоні внаслідок атаки дрона в ніч проти 30 грудня знищено адміністративну будівлю. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Херсон. Вночі місто було під ударом російсько-іранських дронів типу Shahed. Потрапили адміністративною будівлею — вона знищена практично вщент. Також у навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна», — зазначив він.

За словами Прокудіна, обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, Росія вночі 30 грудня атакувала Україну за допомогою десяти ударних безпілотників, ППО збила половину з них.