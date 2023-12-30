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16 погибших в Киеве, 1 января будет объявлено днем траура

30 декабря 2023, 13:17

16 погибших в Киеве, 1 января будет объявлено днем траура

Атака на Киев 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы. Об этом сегодня сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В настоящее время 16 тел погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы», — написал он.

Виталий Кличко заявил, что 1 января в Киеве будет объявлено днем траура.

Ранее сообщалось, что число жертв ракетного удара по Запорожью увеличилось до девяти человек, 30 декабря в городе объявлено днем траура.

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12:10
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11:30
В Киеве количество погибших из-за ракетной атаки РФ увеличилось до тринадцати человек
10:48
До девяти человек увеличилось количество погибших из-за российского ракетного удара в Запорожье, объявлен траур
09:35
Из-за российских обстрелов в Донецкой области за прошедшие сутки пять человек получили ранения
08:45
На Донбассе ВСУ продвинулись к югу от Спорного — ISW
08:40
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