Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

16 загиблих у Києві, 1 січня буде оголошено днем жалоби

30 грудня 2023, 13:17

16 загиблих у Києві, 1 січня буде оголошено днем жалоби

Атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів столиці. Про це сьогодні повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Наразі 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі. Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратиму завали», — написав він.

Віталій Кличко заявив, що 1 січня у Києві буде оголошено днем жалоби.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю збільшилася до дев'яти осіб, 30 грудня в місті оголошено днем жалоби.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія Загиблі Київ жалоба Ракетна атака

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:30
На Донеччині минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів
13:17
16 загиблих у Києві, 1 січня буде оголошено днем жалоби
12:50
Вже 15 загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня
12:10
У Херсоні російський дрон повністю зруйнував адмінбудівлю
11:30
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ збільшилася до тринадцяти осіб
10:48
До дев'яти осіб збільшилася кількість загиблих через російський ракетний удар у Запоріжжі, оголошено жалобу
09:35
Через російські обстріли в Донецькій області минулої доби п'ятеро людей отримали поранення
08:45
На Донбасі ЗСУ просунулися на південь від Спірного — ISW
08:40
Сили ППО вночі збили п'ять «шахедів» окупантів
08:00
У РФ повідомили про масовану атаку дронів у чотирьох областях
23:42
Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ►
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 грудня
17:25
Лукашенко зустрічав у Білорусі групу депортованих українських дітей — АР
16:58
ЗМІ: У Росії, можливо, збили бомбардувальник Ту-22М, який атакував Україну
16:15
Кількість загиблих у Запоріжжі через ракетну атаку РФ зросла до 7 осіб, 13 людей поранено — ОВА
15:48
Подібні масовані повітряні атаки на Україну можуть повторитися — Умєров
14:42
На 13:00 відомо про 18 загиблих та 132 поранених в Україні внаслідок масованої атаки РФ
13:14
В окупованому Старобешовому повідомляють про удар по ТЕС
12:57
Сформований із українських військовополонених батальйон Росія офіційно відправила на фронт — ISW
12:10
Обладнання ТЕС на Донбасі серйозно пошкоджено через російський обстріл
усі новини
14:30
На Донеччині минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів
13:17
16 загиблих у Києві, 1 січня буде оголошено днем жалоби
12:50
Вже 15 загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня
12:10
У Херсоні російський дрон повністю зруйнував адмінбудівлю
11:30
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ збільшилася до тринадцяти осіб
10:48
До дев'яти осіб збільшилася кількість загиблих через російський ракетний удар у Запоріжжі, оголошено жалобу
09:35
Через російські обстріли в Донецькій області минулої доби п'ятеро людей отримали поранення
08:45
На Донбасі ЗСУ просунулися на південь від Спірного — ISW
08:40
Сили ППО вночі збили п'ять «шахедів» окупантів
08:00
У РФ повідомили про масовану атаку дронів у чотирьох областях
23:42
Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ►
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 грудня
23:02
У Генштабі заявили, що метою обстрілу РФ були інфраструктурні та військові об'єкти
22:58
Вибухи у Білгороді: є постраждалі
22:27
Військові РФ двічі на день обстріляли Курахівську громаду
21:39
У Польщі не знайшли ознак падіння російської ракети
20:54
Після атаки РФ Байден закликав Конгрес скоріше схвалити фінансування допомоги Україні
20:18
Ракетний удар по Україні: у Нацполіції уточнили дані про загиблих та поранених
19:49
РФ продовжує вести наступальні дії: Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті
19:12
Військові РФ обстріляли Нікополь із артилерії
усі новини
ВІДЕО
Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ► Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ►
29 грудня, 23:42
Володимир Злеленський відвідав Авдіївку. Кадр з відео «Одна з найскладніших ділянок фронту»: Зеленський відвідав Авдіївку
29 грудня, 18:08
Ракетний удар по Одесі. Фото: Одеська ОВА Атака на Одесу: зруйновано будинки, троє людей загинуло, понад 20 — поранено
29 грудня, 15:02
Через наймасштабнішу атаку росіян на Україну загинули 16 людей, ще 97 отримали поранення. Фото: Офіс генпрокурора Масштабний ракетний обстріл України: загинуло 16 людей, ще 97 отримали поранення — Офіс генпрокурора
29 грудня, 13:41
Окупанти атакували Запоріжжя. Фото: Юрій Малашко Запоріжжя атакували ракетами: двоє загиблих, 10 поранених, під завалами можуть бути люди
29 грудня, 11:17
Зеленський про атаку РФ: ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари Зеленський про атаку РФ: ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари
29 грудня, 10:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама