16 загиблих у Києві, 1 січня буде оголошено днем жалоби

Атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів столиці. Про це сьогодні повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Наразі 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі. Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратиму завали», — написав він.

Віталій Кличко заявив, що 1 січня у Києві буде оголошено днем жалоби.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю збільшилася до дев'яти осіб, 30 грудня в місті оголошено днем жалоби.