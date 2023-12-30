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На Донетчине за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов

30 декабря 2023, 14:30

На Донетчине за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов

За прошедшие сутки Донецкая область подверглась двадцати двум обстрелам со стороны российских войск. Фото: Нацполиция Украины За прошедшие сутки Донецкая область подверглась двадцати двум обстрелам со стороны российских войск. Фото: Нацполиция Украины

За прошедшие сутки военные РФ совершили 22 атаки на гражданское население Донецкой области. В результате российских ударов травмированы пять человек. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщила Национальная полиция Украины.

Отмечается, что оккупанты обстреляла 11 населенных пунктов: города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Селидово, Торецк, поселки Северное, Щербиновка, села Новопокровское, Новоселовка Первая, Северное, Соловьево.

«Агрессор бил ракетами С-300, управляемыми авиабомбами, РСЗО «Ураган», «Град», артиллерией», — говорится в сообщении.

Повреждены 28 гражданских объектов — 22 жилых дома, школа, админздания, котельная, автомобили.

Оккупанты нанесли массированный удар по Авдеевке — ранили одного человека. Разрушениям подверглись многоквартирный и частный дома, инфраструктура.

Из артиллерии россияне накрыли Красногоровку. Травмированы трое жителей, повреждены по меньшей мере четыре частных дома.

Еще один мирный житель пострадал в Торецке. Оккупационные войска попали в частные дома.

Напомним, в пятницу, 29 декабря, военные РФ дважды обстреляли Кураховскую громаду в Донецкой области.

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12:10
В Херсоне российский дрон полностью разрушил админздание
11:30
В Киеве количество погибших из-за ракетной атаки РФ увеличилось до тринадцати человек
10:48
До девяти человек увеличилось количество погибших из-за российского ракетного удара в Запорожье, объявлен траур
09:35
Из-за российских обстрелов в Донецкой области за прошедшие сутки пять человек получили ранения
08:45
На Донбассе ВСУ продвинулись к югу от Спорного — ISW
08:40
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