На Донеччині минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів

Минулої доби Донецька область зазнала двадцяти двох обстрілів з боку російських військ. Фото: Нацполіція України

Минулої доби військові РФ здійснили 22 атаки на цивільне населення Донецької області. Внаслідок російських ударів травмовано п'ятьох людей. Про це сьогодні, 30 грудня, повідомила Національна поліція України.

Зазначається, що окупанти обстріляли 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Селидове, Торецьк, селища Північне, Щербинівка, села Новопокровське, Новоселівка Перша, Північне, Соловйове.

«Агресор бив ракетами С-300, керованими авіабомбами, РСЗВ «Ураган», «Град», артилерією», — йдеться в повідомленні.

Пошкоджено 28 цивільних об'єктів — 22 житлові будинки, школа, адмінбудівлі, котельня, автомобілі.

Окупанти завдали масованого удару по Авдіївці — поранили одну людину. Руйнувань зазнали багатоквартирний та приватний будинки, інфраструктура.

З артилерії росіяни накрили Красногорівку. Травмовано троє мешканців, пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки.

Ще один мирний житель постраждав у Торецьку. Окупаційні війська влучили у приватні будинки.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 грудня, військові РФ двічі обстріляли Курахівську громаду на Донеччині.