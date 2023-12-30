Три человека погибли и шестеро ранены из-за обстрелов Донетчины войсками РФ

В Донецкой области в результате российских обстрелов в течение 30 декабря погибли три человека и шестеро ранены. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



В Авдеевке в результате обстрела на собственном подворье погибла 76-летняя женщина.



Под огнем армии РФ оказалось и село Прогресс Покровского района. Там погибла женщина 73 лет, которая на момент атаки находилась дома.



В Селидово в результате удара ракетой «Искандер-М» погибла 60-летняя женщина. Ее 36-летний сын получил ранение и сейчас находится в больнице.



Также в результате обстрела со стороны РФ травмировались двое мужчин 25 и 31 лет и женщина 65 лет. Обратились в больницу с ушибами и две женщины 68 и 76 лет. Кроме того, повреждены 38 частных домовладений и линии электропередач.