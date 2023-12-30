Кураховская ТЭС в Донецкой области прекратила работу из-за российского обстрела

Кураховская теплоэлектростанция в Донецкой области прекратила работу в результате российского обстрела.



Как сообщает ДТЭК, обошлось без пострадавших, но серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция приостановила производство электроэнергии.



Компания ДТЭК в своем сообщении не стал уточнять, какая именно прифронтовая ТЭС остановила работу. Вместе с тем, по информации «Новостей Донбасса», речь именно о Кураховской ТЭС, которая сегодня была в очередной раз обстреляна российскими войсками.



После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и возобновлению работы оборудования.



Последняя атака на станцию произошла накануне — в ночь с 28 на 29 декабря. Только за последние два месяца их было больше десятка.