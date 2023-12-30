Троє людей загинуло і шестеро поранено через обстріли Донеччини військами РФ

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів протягом 30 грудня загинуло троє людей і шестеро поранено. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



В Авдіївці внаслідок обстрілу на власному подвір’ї загинула 76-річна жінка.



Під вогнем армії РФ опинилося і село Прогрес Покровського району. Там загинула жінка 73 років, яка на момент атаки була вдома.



У Селідовому внаслідок удару ракетою «Іскандер-М» загинула 60-річна жінка. Її 36-річний син отримав поранення і зараз перебуває в лікарні.



Також внаслідок обстрілу з боку РФ травмувалися двоє чоловіків 25 та 31 років та жінка 65 років. Звернулися до медзакладу з забоями й двоє жінок 68 і 76 років. Крім того, пошкоджено 38 приватних домоволодінь і лінії електропередач.