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Троє людей загинуло і шестеро поранено через обстріли Донеччини військами РФ

30 грудня 2023, 22:38

Троє людей загинуло і шестеро поранено через обстріли Донеччини військами РФ

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів протягом 30 грудня загинуло троє людей і шестеро поранено. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

В Авдіївці внаслідок обстрілу на власному подвір’ї загинула 76-річна жінка.

Під вогнем армії РФ опинилося і село Прогрес Покровського району. Там загинула жінка 73 років, яка на момент атаки була вдома.

У Селідовому внаслідок удару ракетою «Іскандер-М» загинула 60-річна жінка. Її 36-річний син отримав поранення і зараз перебуває в лікарні.

Також внаслідок обстрілу з боку РФ травмувалися двоє чоловіків 25 та 31 років та жінка 65 років. Звернулися до медзакладу з забоями й двоє жінок 68 і 76 років. Крім того, пошкоджено 38 приватних домоволодінь і лінії електропередач.

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12:50
Вже 15 загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня
12:10
У Херсоні російський дрон повністю зруйнував адмінбудівлю
11:30
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ збільшилася до тринадцяти осіб
10:48
До дев'яти осіб збільшилася кількість загиблих через російський ракетний удар у Запоріжжі, оголошено жалобу
09:35
Через російські обстріли в Донецькій області минулої доби п'ятеро людей отримали поранення
08:45
На Донбасі ЗСУ просунулися на південь від Спірного — ISW
08:40
Сили ППО вночі збили п'ять «шахедів» окупантів
08:00
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