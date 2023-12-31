Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Россия атаковала Никопольщину: пострадали три человека, есть разрушения

31 декабря 2023, 15:11

Россия атаковала Никопольщину: пострадали три человека, есть разрушения

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область сегодня, 31 декабря. Известно о трех пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Враг продолжил террор Никопольщины», — написал он.

По информации Лысака, в районном центре трое пострадавших. Ранения получили два мужчины и женщина.

Отмечается, что в Никополе повреждена аптека, офисное здание, два микроавтобуса и два легковых автомобиля.

Напомним, российские военные 29 декабря обстреляли из артиллерии Никополь в Днепропетровской области. В результате атаки пострадали трое мужчин. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Сергей Лысак
Места
Никополь Днепропетровская область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:16
«ДНР»: в оккупированном Донецке из-за обстрела пострадал мужчина
23:31
Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 декабря
18:53
В оккупированном Донецке под обстрел попал рынок, есть жертвы
14:30
На Донетчине за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов
13:17
16 погибших в Киеве, 1 января будет объявлено днем траура
12:50
Уже 15 погибших в Киеве в результате ракетной атаки РФ 29 декабря
12:10
В Херсоне российский дрон полностью разрушил админздание
11:30
В Киеве количество погибших из-за ракетной атаки РФ увеличилось до тринадцати человек
10:48
До девяти человек увеличилось количество погибших из-за российского ракетного удара в Запорожье, объявлен траур
09:35
Из-за российских обстрелов в Донецкой области за прошедшие сутки пять человек получили ранения
08:45
На Донбассе ВСУ продвинулись к югу от Спорного — ISW
08:40
Силы ПВО ночью сбили пять «шахедов» оккупантов
08:00
В РФ сообщили о массированной атаке дронов в четырех областях
23:42
Что ждет оккупированные территории в 2024 году: эксперты дали прогнозы ►
23:17
Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 декабря
17:25
Лукашенко встречал в Беларуси группу депортированных украинских детей — АР
16:58
СМИ: В России, возможно, сбили бомбардировщик Ту-22М, который атаковал Украину
16:15
Количество погибших в Запорожье из-за ракетной атаки РФ возросло до 7 человек, 13 ранены — ОВА
15:48
Подобные массированные воздушные атаки на Украину могут повториться — Умеров
14:42
На 13:00 известно о 18 погибших и 132 раненых в Украине вследствие массированной атаки РФ
все новости
16:50
Попали под обстрел: журналисты немецкого телеканала ZDF пострадали из-за удара по Харькову
16:10
ВС РФ обстреляли Курахово и Селидово: число жертв возросло
15:42
В ГУР прокомментировали заявление Минобороны РФ по обстрелу Харькова
15:11
Россия атаковала Никопольщину: пострадали три человека, есть разрушения
14:58
В Минобороны РФ оправдали обстрел Харькова
13:54
Ракетная атака по Киеву: спасатели достали из-под завалов еще два тела, количество жертв растет
13:16
«ДНР»: в оккупированном Донецке из-за обстрела пострадал мужчина
12:59
В Селидово оккупанты убили двух гражданских, еще 6 — получили ранения
12:11
ВСУ уничтожили более 400 оккупантов на Таврическом направлении
11:41
РФ в течение суток обстреливала Кураховскую громаду: есть значительные повреждения
10:46
В Белгороде возросло количество жертв в результате «прилета»
10:10
Армия РФ за сутки атаковала Донецкую область: четверо погибших, много раненых
09:59
Ракетный обстрел Днепра 29 декабря: возросло количество погибших
09:34
Оккупанты ударили по Невскому, разрушен жилой дом — Лысогор
08:35
Ночная атака на Украину: силы ПВО сбили 21 «Шахед»
23:31
Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 декабря
22:38
Три человека погибли и шестеро ранены из-за обстрелов Донетчины войсками РФ
22:05
Кураховская ТЭС в Донецкой области прекратила работу из-за российского обстрела
21:47
Войска РФ ударили «Искандером» по Селидово: один погибший, шесть раненых
20:13
Россия ударила ракетами по центру Харькова: есть пострадавшие
все новости
ВИДЕО
Что ждет оккупированные территории в 2024 году: эксперты дали прогнозы ► Что ждет оккупированные территории в 2024 году: эксперты дали прогнозы ►
29 декабря, 23:42
Взрывы в Белгороде: есть пострадавшие Взрывы в Белгороде: есть пострадавшие
29 декабря, 22:58
Владимир Злеленский посетил Авдеевку. Кадр из видео «Один из самых сложных участков фронта»: Зеленский посетил Авдеевку
29 декабря, 18:08
Из-за самой масштабной атаки россиян на Украину погибли 16 человек, еще 97 получили ранения. Фото: Офис генпрокурора Масштабный ракетный обстрел Украины: погибли 16 человек, еще 97 получили ранения — Офис генпрокурора
29 декабря, 13:41
Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА Атака на Одессу: разрушены дома, три человека погибли, более 20 — ранены
29 декабря, 11:52
Оккупанты атаковали Запорожье. Фото: Юрий Малашко Запорожье атаковали ракетами: двое погибших, 10 раненых, под завалами могут быть люди
29 декабря, 11:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама