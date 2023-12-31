Россия атаковала Никопольщину: пострадали три человека, есть разрушения

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область сегодня, 31 декабря. Известно о трех пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Враг продолжил террор Никопольщины», — написал он.
По информации Лысака, в районном центре трое пострадавших. Ранения получили два мужчины и женщина.
Отмечается, что в Никополе повреждена аптека, офисное здание, два микроавтобуса и два легковых автомобиля.
Напомним, российские военные 29 декабря обстреляли из артиллерии Никополь в Днепропетровской области. В результате атаки пострадали трое мужчин.