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Росія атакувала Нікопольщину: постраждали троє людей, є руйнування

31 грудня 2023, 15:11

Росія атакувала Нікопольщину: постраждали троє людей, є руйнування

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область сьогодні, 31 грудня. Відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог продовжив терор Нікопольщини», — написав він.

За інформацією Лисака, у районному центрі троє постраждалих. Поранення отримали два чоловіки та жінка.

Зазначається, що в Нікополі пошкоджено аптеку, офісну будівлю, два мікроавтобуси та два легкові автомобілі.

Нагадаємо, російські військові 29 грудня обстріляли з артилерії Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки постраждали троє чоловіків.

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Сергій Лисак
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