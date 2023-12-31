Росія атакувала Нікопольщину: постраждали троє людей, є руйнування

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область сьогодні, 31 грудня. Відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Ворог продовжив терор Нікопольщини», — написав він.



За інформацією Лисака, у районному центрі троє постраждалих. Поранення отримали два чоловіки та жінка.



Зазначається, що в Нікополі пошкоджено аптеку, офісну будівлю, два мікроавтобуси та два легкові автомобілі.



Нагадаємо, російські військові 29 грудня обстріляли з артилерії Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки постраждали троє чоловіків.