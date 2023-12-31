Росія атакувала Нікопольщину: постраждали троє людей, є руйнування

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область сьогодні, 31 грудня. Відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Ворог продовжив терор Нікопольщини», — написав він.
За інформацією Лисака, у районному центрі троє постраждалих. Поранення отримали два чоловіки та жінка.
Зазначається, що в Нікополі пошкоджено аптеку, офісну будівлю, два мікроавтобуси та два легкові автомобілі.
Нагадаємо, російські військові 29 грудня обстріляли з артилерії Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки постраждали троє чоловіків.