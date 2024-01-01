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Тайвань и Китай «обязательно воссоединятся» — Си Цзиньпин

01 января 2024, 08:15

Тайвань и Китай «обязательно воссоединятся» — Си Цзиньпин

Глава КНР Си Цзиньпин в своем ежегодном новогоднем обращении подтвердил свое заявление о том, что Тайвань «обязательно воссоединится» с Китаем. Об этом пишет BBC.

Его послание прозвучало накануне решающих выборов на Тайване 13 января, которые определят политику острова по обе стороны пролива на следующие четыре года.

Он также использовал более сильный тон, чем в прошлогоднем послании, в котором он говорил о том, что Тайвань является частью «одной семьи».

В преддверии выборов Китай усилил военное давление на Тайвань. Он рассматривает остров с населением 23 миллиона человек как отколовшуюся провинцию, которая в конечном итоге окажется под контролем Пекина.

Тайвань считает себя отличным от материкового Китая, имея собственную конституцию и демократически избранных лидеров.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен обратиться к Конгрессу профинансировать поставки оружия Тайваню за счет части военной помощи для Украины.

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