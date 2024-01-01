Тайвань і Китай «обов'язково возз'єднаються» — Сі Цзіньпін

Глава КНР Сі Цзіньпін у своєму щорічному новорічному зверненні підтвердив свою заяву про те, що Тайвань обов'язково «возз'єднається» з Китаєм. Про це пише ВВС.



Його послання прозвучало напередодні вирішальних виборів на Тайвані 13 січня, які визначать політику острова з обох боків протоки на чотири роки.



Він також використав сильніший тон, ніж у торішньому посланні, в якому він говорив про те, що Тайвань є частиною однієї сім'ї.



Напередодні виборів Китай посилив воєнний тиск на Тайвань. Він розглядає острів з населенням 23 мільйони осіб як провінцію, що відкололася, яка в кінцевому підсумку опиниться під контролем Пекіна.



Тайвань вважає себе відмінним від материкового Китаю, маючи власну конституцію та демократично обраних лідерів.



Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден має намір звернутися до Конгресу профінансувати постачання зброї Тайваню шляхом військової допомоги для України.