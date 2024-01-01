В новогоднюю ночь ПВО сбило 87 из 90 БпЛА

В новогоднюю ночь 2024 года российская армия применила рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed, зафиксированы пуски 90 беспилотников Shahed-136/131. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.



«Также враг нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 из ВОТ Херсонской и Запорожской областей», — говорится в заявлении ВС ВСУ.



В большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога по маршруту беспилотников. Фактически во всех регионах работала противовоздушная оборона.



В Новогоднюю ночь противовоздушной обороне удалось уничтожить рекордное количество российских ударных БПЛА – 87 из 90 «Shahed-136/131».



Напомним, в ночь на 31 декабря, украинские силы противовоздушной обороны сбили 21 ударный дрон.