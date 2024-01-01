У новорічну ніч ППО збило 87 із 90 БпЛА

У новорічну ніч 2024 року російська армія застосувала рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed, зафіксовано пуски 90 безпілотників Shahed-136/131. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської та Запорізької областей», — йдеться у заяві ПС ЗСУ.



У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу за маршрутом безпілотників. Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона.



У Новорічну ніч протиповітряній обороні вдалося знищити рекордну кількість російських ударних БПЛА – 87 із 90 «Shahed-136/131».



Нагадаємо, в ніч проти 31 грудня, українські сили протиповітряної оборони збили 21 ударний дрон.