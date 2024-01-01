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У новорічну ніч ППО збило 87 із 90 БпЛА

01 січня 2024, 08:30

У новорічну ніч ППО збило 87 із 90 БпЛА

У новорічну ніч 2024 року російська армія застосувала рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed, зафіксовано пуски 90 безпілотників Shahed-136/131. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської та Запорізької областей», — йдеться у заяві ПС ЗСУ.

У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу за маршрутом безпілотників. Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона.

У Новорічну ніч протиповітряній обороні вдалося знищити рекордну кількість російських ударних БПЛА – 87 із 90 «Shahed-136/131».

Нагадаємо, в ніч проти 31 грудня, українські сили протиповітряної оборони збили 21 ударний дрон.

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