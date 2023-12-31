Ночная атака на Украину: силы ПВО сбили 21 «Шахед»

Сегодня, в ночь на 31 декабря, украинские силы противовоздушной обороны сбили 21 ударный дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 31 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» по трем направлениям: мыс Чауда (Крым), район Приморско-Ахтарская и Курская область — РФ. В разных регионах Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны, истребительной авиацией и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен 21 «шахед» врага», — говорится в сообщении.



Отмечается, что зафиксировано 49 вражеских беспилотников «Shahed-136/131». Также россияне нанесли удар по Харькову шестью зенитными управляемыми ракетами С-300.



Большинство ударных дронов оккупанты направили по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности на Харьковщине, Херсонщине, Николаевщине.



Напомним, российские войска нанесли массированный удар по Украине в ночь на 29 декабря. При обстреле армия РФ использовала ударные беспилотники «Шахед», а также крылатые и зенитные ракеты. По последним данным украинских властей, погибли не менее 30 человек, больше 160 пострадали.