РФ ударила по Днепропетровщине: есть «прилет» по предприятию, повреждены дома, гимназия и ЛЭП

Оккупанты атаковали Днепропетровщину. Фото: Сергей Лысак

Российские оккупанты в новогоднюю ночь, 1 января, ударили по Днепропетровской области ударными БПЛА. Из-за атаки россиян есть «прилет» на территорию предприятия, повреждены жилые дома и учебное заведение, а также линии электропередач. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



По его данным, 5 «Шахедов» уничтожили силы противовоздушной обороны. В частности, в Днепровском, Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах.





«В Днепре вражеский БПЛА попал по одному из предприятий. Там произошло возгорание. В течение часа пожарные ликвидировали огонь», — написал он.





Лысак также рассказал, что из-за беспилотника оккупантов 1500 семей Пятихатской громады Каменского района оставались без света. Однако сейчас энергетики восстановили электроснабжение.





Кроме того, под артиллерийский огонь попала и Никопольщина, захватчики выпустили по районному центру более десятка снарядов. Повреждены гимназия,13 частных домов, 2 гаража, газопроводы и электросети.



Напомним, оккупанты атаковали Днепропетровскую область 31 декабря. Известно о трех пострадавших.