РФ вдарила по Дніпропетровщині: є «приліт» по підприємству, пошкоджено будинки, гімназію та ЛЕП

Окупанти атакували Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти в новорічну ніч, 1 січня, вдарили по Дніпропетровській області ударними БПЛА. Через атаку росіян є «приліт» на територію підприємства, пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад, а також лінії електропередач. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



За його даними, 5 «Шахедів» знищили сили протиповітряної оборони. Зокрема, у Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах.





«У Дніпрі ворожий БпЛА поцілив по одному з підприємств. Там сталося займання. Протягом години пожежники приборкали вогонь», — написав він.





Лисак також розповів, що через безпілотник окупантів 1500 сімей П'ятихатської громади Кам'янського району залишалися без світла. Проте зараз енергетики відновили електропостачання.





Крім того, під артилерійський вогонь потрапила і Нікопольщина, загарбники випустили по районному центру понад десяток снарядів. Пошкоджено гімназію, 13 приватних будинків, 2 гаражі, газопроводи та електромережі.



Нагадаємо, окупанти атакували Дніпропетровську область 31 грудня. Відомо про трьох постраждалих.