ВСУ уничтожили более 200 оккупантов и 59 единиц военной техники на Таврическом направлении

На Таврическом направлении украинские военнослужащие уничтожили более 200 российских оккупантов, а также огромное количество военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.



«Общие потери врага составили 288 человек», — говорится в сообщении.



Также украинские военные уничтожили 59 единиц техники. В частности, 1 танк, 9 ББМ, 4 артсистемы, 3 ПТРК, 30 БпЛА, 9 автомобилей и 3 единицы спецтехники.



В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать россиян, который пытаются захватить Авдеевку.



Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки захатчиков в районах Степного, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области.



На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать захватчиков в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.



На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку противника у Урожайного Донецкой области.



Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Таврия» Александр Тарнавский в интервью «ВВС Украина» отметил, что украинским силам больше всего не хватает на Таврическом направлении боеприпасов разных видов и почти всех номенклатур. Также он не исключает, что в 2024 году ситуация на фронте будет еще тяжелее.