ЗСУ знищили понад 200 окупантів та 59 одиниць військової техніки на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку українські військовослужбовці знищили понад 200 російських окупантів та величезну кількість військової техніки. Про це повідомили у прес-службі Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.



«Загальні втрати ворога склали 288 осіб», — йдеться в повідомленні.



Також українські військові знищили 59 одиниць техніки. Зокрема, 1 танк, 9 ББМ, 4 артсистеми, 3 ПТРК, 30 БпЛА, 9 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки.



У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямі українські захисники та захисниці продовжують стримувати росіян, які намагаються захопити Авдіївку.



Так, Сили оборони минулої доби відбили 4 атаки загарбників у районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.



На Мар'їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати загарбників у районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.



На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Урожайного Донецької області.



Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСГВ) «Таврія» Олександр Тарнавський в інтерв'ю «ВВС Україна» зазначив, що українським силам найбільше не вистачає на Таврійському напрямку боєприпасів різних видів та майже всіх номенклатур. Також він не виключає, що у 2024 році ситуація на фронті буде ще важчою.