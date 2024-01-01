Из-за непогоды обесточено 10 населенных пунктов в Донецкой области

На утро, 1 января 2024 года, обесточено из-за непогоды 12 населенных пунктов: 2 н.п. – в Харьковской области, 10 н.п. – в Донецкой области. Об этом сообщает «Укрэнерго».



Всего из-за боевых действий и по другим причинам без света к утру остаются 416 населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.



Оператор также подтвердил, что вчера днем снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе, есть повреждения.



Напомним, диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» не планирует отключений электроэнергии в праздничные дни.