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Через негоду знеструмлено 10 населених пунктів у Донецькій області

01 січня 2024, 10:10

Через негоду знеструмлено 10 населених пунктів у Донецькій області

На ранок, 1 січня 2024 року, знеструмлено через негоду 12 населених пунктів: 2 н.п. – у Харківській області, 10 н.п. – у Донецькій області. Про це повідомляє «Укренерго».

Загалом через бойові дії та з інших причин без світла до ранку залишаються 416 населених пунктів. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Оператор також підтвердив, що вчора вдень знову було обстріляно теплову електростанцію у східному регіоні, є пошкодження.

Нагадаємо, диспетчерський центр НЕК «Укренерго» не планує відключення електроенергії у святкові дні.

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