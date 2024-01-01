Через негоду знеструмлено 10 населених пунктів у Донецькій області

На ранок, 1 січня 2024 року, знеструмлено через негоду 12 населених пунктів: 2 н.п. – у Харківській області, 10 н.п. – у Донецькій області. Про це повідомляє «Укренерго».



Загалом через бойові дії та з інших причин без світла до ранку залишаються 416 населених пунктів. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.



Оператор також підтвердив, що вчора вдень знову було обстріляно теплову електростанцію у східному регіоні, є пошкодження.



Нагадаємо, диспетчерський центр НЕК «Укренерго» не планує відключення електроенергії у святкові дні.