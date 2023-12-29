«Укрэнерго» не собирается отключать свет в праздничные дни

Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» не планирует отключений электроэнергии в праздничные дни. Об этом сообщила компания в пятницу, 29 декабря.

«В соцсетях снова распространяется ложная информация об отключении электроэнергии на праздники. Официально заявляем: диспетчерский центр «Укрэнерго» не планирует ограничение потребления в праздничные дни», – подчеркнули в НЭК.

Как отметили в «Укрэнерго», в настоящее время в энергосистеме наблюдается профицит мощности из-за пониженного потребления, чему способствует плюсовая температура воздуха. Также обычно в выходные дни потребление электроэнергии ниже, чем в рабочие.

«Поэтому у «Укрэнерго» нет оснований для введения графиков отключений энергопитания», — заявили в компании.

В НЭК пояснили, что потребители могут самостоятельно отслеживать информацию об энергоснабжении на официальном сайте своего облэнерго (оператора системы распределения (ОСР) или в личном кабинете потребителя.

Кроме того, «Укрэнерго» каждое утро заблаговременно сообщает, ожидается ли дефицит электроэнергии и планирует ли диспетчерский центр системного оператора ограничивать потребление.

Ранее сообщалось, что оборудование ТЭС на Донбассе серьезно повреждено в результате российского обстрела.