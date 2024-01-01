Российские предприятия не удовлетворены действиями своих вооруженных сил, которые подвергают приграничье с Украиной неоправданной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Центра национального сопротивления.



В ЦНС рассказали о показательной ситуации вокруг Теткинского сахарного завода, который находится в Курской области.



«Предприятию по решению арбитражного суда Москвы отказали во взыскании с МО РФ ущерба нанесенные предприятию за первые три месяца с начала вторжения России в Украину», — говорится в сообщении.



Тогда мощности предприятия и прилегающие территории использовались российскими войсками и были многократно повреждены обстрелами, что привело к убыткам на 75 млн рублей. Однако в Кремле отказались компенсировать владельцам уничтожение имущества.



Напомним, число жертв в российском Белгороде в результате «прилета» 30 декабря возросло. В больнице скончался еще один пострадавший.