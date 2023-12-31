В Белгороде возросло количество жертв в результате «прилета»

Число жертв в российском Белгороде в результате «прилета» 30 декабря возросло. В больнице скончался еще один пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



«В городе Белгороде в результате массированного обстрела, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание», — отметил он.



По словам Гладкова, пострадавшими числятся 108 человек.



Как отмечается, разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей.



Напомним, днем 30 декабря в Белгород произшел «прилет». Источник «Украинской правды» в спецслужбах подчеркнул, что Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за «непрофессиональных действий и спланированной провокации» российской ПВО обломки упали в центре города.