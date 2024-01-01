Російські підприємства не задоволені діями своїх збройних сил, які наражають прикордоння на невиправдану небезпеку. Про це повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву.



У ЦНС розповіли про показову ситуацію навколо Тьоткінського цукрового заводу, що у Курській області.



«Підприємству за рішенням арбітражного суду Москви відмовили у стягненні з МО РФ збитків, завдані підприємству за перші три місяці з початку вторгнення Росії в Україну», — йдеться в повідомленні.



Тоді потужності підприємства та прилеглі території використовувалися російськими військами і були пошкоджені обстрілами, що призвело до збитків на 75 млн рублів. Проте у Кремлі відмовилися компенсувати власникам знищення майна.



Нагадаємо, кількість жертв у російському Білгороді в результаті «прильоту» 30 грудня зросла. У лікарні помер ще один постраждалий.