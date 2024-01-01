После атаки «Шахеда» в Сумской области люди оказались под завалами

БпЛА типа «Шахед» попал в жилое двухэтажное здание. Фото: Сумская ОВА

В первый день Нового года российский БпЛА типа «Шахед» попал в жилое двухэтажное здание в Эсманской громаде Сумщины. Об этом сообщает Сумская ОВА.



«Есть разрушения, люди оказались под завалами. На месте прилета работают все необходимые службы», — отметили в военной администрации.



Предварительно из-под завалов уже спасены три человека. Им оказывается медицинская помощь.



Напомним, в новогоднюю ночь 2024 года российская армия применила рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed, зафиксированы пуски 90 беспилотников.