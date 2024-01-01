Після атаки «Шахеда» на Сумщині люди опинилися під завалами

БпЛА типу «Шахед» влучив у житлову двоповерхову будівлю. Фото: Сумська ОВА

Першого дня Нового року російський БпЛА типу «Шахед» влучив у житлову двоповерхову будівлю в Есманській громаді Сумщини. Про це повідомляє Сумська ОВА.



«Є руйнування, люди опинилися під завалами. На місці прильоту працюють усі необхідні служби», - зазначили у військовій адміністрації.



Попередньо з-під завалів уже врятовано троє людей. Їм надається медична допомога.



Нагадаємо, у новорічну ніч 2024 року російська армія застосувала рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed, зафіксовано пуски 90 безпілотників.