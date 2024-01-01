На оккупированной РФ Луганской оласти почти месяц нет света

На временно оккупированной РФ территории Луганской области почти месяц нет электроснабжения. Отмечается, что свет отсуцтвует в селах вблизи Должанска

Об этом этом сообщает Луганская областная военная администрация.

«Почти три недели ждут восстановления электроснабжения жители населенных пунктов рядом с Довжанском. Из-за неспособности нормальной организации работы энергетического сектора в так называемой «ЛНР» после непогоды десятки тысяч людей ждали ремонтные бригады от недели до двух», — говорится в сообщении.

Однако в ОВА добавили, что в большинстве неселенных пунктах починили, но несколько сел остаются без света до сих пор. В тоже время реакция населения остается захватчиками без внимания.