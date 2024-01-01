На окупованій РФ Луганській області майже місяць немає світла

На тимчасово окупованій РФ території Луганської області майже місяць немає електропостачання. Зазначається, що світло відсутнє у селах поблизу Должанська.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

«Майже три тижні чекають відновлення електропостачання мешканці населених пунктів поряд із Довжанськом. Через нездатність нормальної організації роботи енергетичного сектора в так званій «ЛНР» після негоди десятки тисяч людей чекали на ремонтні бригади від тижня до двох», — йдеться у повідомленні.

Проте в ОВА додали, що у більшості неселених пунктах відремонтували, але кілька сіл залишаються без світла досі. У той же час реакція населення залишається загарбниками поза увагою.