С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли около 500 детей — Генпрокуратура

С начала полномасштабного вторжения РФ убила в Украине 514 детей. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», — говорится в сообщении.

Больше детей пострадало в Донецкой области - 498, Харьковской - 306, Херсонской - 143, Киевской - 129, Днепропетровской - 105, Запорожской - 100, Николаевской - 97, Черниговской - 72, Луганской - 67.

Также, по данным ведомства, официально подтверждено ранение разной степени тяжести более 1172 детей.