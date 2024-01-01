З початку повномасштабного вторгнення РФ у Донецькій області загинуло близько 500 дітей - Генпрокуратура

З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила в Україні 514 дітей. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«Ці цифри не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», — йдеться у повідомленні.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 498, Харківській – 306, Херсонській – 143, Київській – 129, Дніпропетровській – 105, Запорізькій – 100, Миколаївській – 97, Чернігівській – 72, Луганській – 67.

Також, за даними відомства, офіційно підтверджено поранення різного ступеня тяжкості понад 1172 дітей.