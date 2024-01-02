РФ атаковала Днепропетровщину дронами: без света остались несколько сотен семей

Российские войска атаковали Днепропетровскую область ударными дронами-камикадзе. В результате атаки сотни семей остались без света. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Около полуночи в области работала ПВО. ППК «Восток» уничтожили 6 шахедов — в Днепровском, Синельниковском, Никопольском и Новомосковском районах», — написал он.



По словам Лысака, в Криворожском районе обломки БПЛА повредили линию электропередач. Без света остались несколько сотен семей. Специалисты уже все восстановили.



Кроме того, россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Информации о погибших и пострадавших нет.



Глава региона уточнил, что в области продолжается воздушная тревога. Он призвал не покидать укрытий.



Напомним, 2 января россияне атаковали Киевскую область и Киев ударными дронами. В результате работы ПВО в столице зафиксировано падение обломков и возникли пожары.